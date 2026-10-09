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Tragis! Mahasiswa Tewas Tertabrak KRL di Ciputat saat Bikin Konten Tugas Kuliah

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 09 Oktober 2026 |07:20 WIB
Tragis! Mahasiswa Tewas Tertabrak KRL di Ciputat saat Bikin Konten Tugas Kuliah
Mahasiswa ditabrak KRL (foto: Okezone)
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JAKARTA - Pria berinisial MF (23) tewas setelah tertabrak kereta Commuter Line di Ciputat, Tangerang Selatan. Polisi mengatakan, korban diduga tertabrak kereta saat membuat konten untuk tugas kuliah.

Kapolsek Ciputat Timur, Kompol Bambang Askar Sodiq, mengatakan laporan tersebut diterima pada pukul 18.31 WIB melalui layanan hotline Polsek Ciputat Timur.

“Iya benar. Tadi dilaporkan di layanan Call Centre 110. Laporan masuk jam 18.31 WIB di layanan Hotline Polsek Ciputat Timur,” kata Bambang saat dihubungi, Jumat (9/10/2026).

Bambang menyebutkan, berdasarkan keterangan saksi, korban saat itu tengah membuat konten untuk tugas kuliah. Namun, korban tidak melihat adanya kereta yang melintas.

“Berdasarkan keterangan saksi yang kebetulan adalah teman kuliah korban, saat itu korban sedang melakukan kegiatan tugas kuliah. Membuat konten. Saat itu yang bersangkutan tidak melihat kalau ada kereta melintas, sampai akhirnya terjadi peristiwa tersebut,” ujar dia.

 

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