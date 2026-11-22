Mutasi Polri Terbaru: Kapolri Rombak Enam Jabatan Kapolda, Ini Daftarnya!

JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melakukan mutasi dan rotasi sejumlah pejabat di lingkungan Polri. Dalam mutasi tersebut, enam jabatan kepala kepolisian daerah (Kapolda) mengalami pergantian.

Mutasi itu tertuang dalam surat telegram (ST) nomor ST/2598/XI/KEP/2026 tertanggal 20 November 2026. Surat tersebut ditandatangani Kapolri atas nama Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Polri, Irjen Deni Dharmapala.

Berdasarkan surat telegram yang dilihat pada Minggu (22/11/2026), Irjen Alfred Papare ditunjuk sebagai Kapolda Papua menggantikan Irjen Petrus Patrige Rudolf Renwarin. Petrus selanjutnya ditugaskan sebagai Perancang Peraturan Kepolisian Utama Tingkat I Divkum Polri.

Kapolri juga menunjuk Irjen Edfrie R. Maith sebagai Kapolda Papua Barat. Edfrie menggantikan Alfred Papare yang kini dipercaya menjabat sebagai Kapolda Papua.