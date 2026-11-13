Kapolda Metro Mutasi Sejumlah Jabatan Kapolsek, Ini Daftar 8 Perwira yang Bergeser

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto melakukan mutasi terhadap sejumlah personel di lingkungan Polda Metro Jaya. Mutasi tersebut di antaranya menyasar jabatan kepala kepolisian sektor (kapolsek).

Mutasi itu tertuang dalam surat telegram nomor ST/1091/XI/KEP./2026 tertanggal 12 November 2026. Surat tersebut ditandatangani Karo SDM Polda Metro Jaya Kombes Nugroho.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan, rotasi jabatan dilakukan sebagai bagian dari pembinaan organisasi dan penyegaran personel.

"Rotasi jabatan tersebut merupakan bagian dari pembinaan dan penyegaran personel," kata Budi, Jumat (13/11/2026).

Adapun berikut daftar delapan perwira yang mendapat penugasan baru:

1. Kompol Anak Agung – Kapolsek Cikarang Selatan;

2. AKP Eben Patar OP Sunggu – Kapolsek Cikarang Barat;

3. AKBP Anria Rosa Piliang – Kasubdit 3 Ditres PPA/PPO Polda Metro Jaya;

4. AKBP Ade Candra – Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya;

5. AKBP Anton Hermawan – Kabagops Polres Metro Bekasi Kota;

6. Kompol Noor Maghantara – Kasubdit 3 Ditreskrimum Polda Metro Jaya;

7. AKBP Triyatno Pamungkas – Kasubdit 5 Ditreskrimum Polda Metro Jaya;

8. Kompol Tiksnarto – Kasubdit 2 Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

(Awaludin)

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