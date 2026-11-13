Sudah Diuji Labfor, Polri Tegaskan Ijazah Jokowi Tak Perlu Dicek Ulang

JAKARTA – Polri memastikan pengujian ijazah milik mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah dilakukan sesuai prosedur, profesional, dan proporsional. Hasil uji Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri itu juga telah dituangkan dalam berita acara pro justitia oleh penyidik Polda Metro Jaya.

“Hasil pengujian forensik terhadap ijazah atas nama Joko Widodo dapat dipergunakan untuk memberikan kepastian hukum dan demi keadilan,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Jumat (13/11/2026).

Trunoyudo menambahkan, pengujian ulang terhadap ijazah ayah Wakil Presiden ke-14 RI Gibran Rakabuming Raka tersebut tidak lagi diperlukan.

“Dengan telah dilaksanakannya pengujian forensik, maka tidak diperlukan lagi pengujian forensik baru terhadap objek ijazah tersebut,” ucapnya.

Pernyataan Polri tersebut disampaikan setelah tim hukum Roy Suryo menyerahkan surat permohonan pengujian ulang dokumen fisik ijazah Jokowi kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur.