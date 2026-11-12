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Sidang Ijazah Palsu, Dokter Tifa Cecar Ajudan Jokowi soal Foto dan Metadata

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |19:27 WIB
Sidang Ijazah Palsu, Dokter Tifa Cecar Ajudan Jokowi soal Foto dan Metadata
Sidang Dokter Tifa (Foto: Ari Sandita/Okezone)
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JAKARTA - Sidang lanjutan kasus dugaan fitnah ijazah mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma yang akrab disapa Dokter Tifa kembali digelar di PN Jaktim. Dalam persidangan, Dokter Tifa mencecar saksi fakta yang juga ajudan Jokowi, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah, terkait sejumlah bukti digital, foto, hingga Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Suasana persidangan sempat memanas ketika Dokter Tifa melontarkan pertanyaan teknis mengenai keabsahan data digital kepada sang saksi.

"Apakah saudara saksi tahu, seandainya ada benda digital, integritas digital, kita menanyakan ya, apakah ini dipotong atau tidak, itu saudara saksi tahu bahwa ada record yang namanya metadata? Apakah saudara saksi tahu?" tanya Dokter Tifa di ruang sidang, Kamis (12/11/2026).

Mendapat pertanyaan tersebut, AKBP Syarif dengan singkat menjawab, "Tidak tahu."

Terdakwa kemudian melanjutkan pertanyaannya mengenai kemungkinan menyembunyikan rekam jejak digital di abad ke-21. Namun, upaya pendalaman tersebut langsung diinterupsi oleh Majelis Hakim.

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