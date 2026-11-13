3 WNI Dijual Jadi Pengantin Rp 500 Juta ke China, Kemlu Desak Pelaku Ditindak

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengapresiasi langkah Polri yang telah berhasil mengungkap praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dengan modus pengantin pesanan yang melibatkan sejumlah WNI ke RRT.

Sebelumnya, Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri mengungkap kasus TPPO dengan modus pengantin pesanan ke China. Sebanyak tiga perempuan asal Indonesia berinisial HA, MM, dan MA menjadi korban sindikat ini.

Para korban dijanjikan mahar sebesar Rp 20-25 juta. Kemudian, diimingi dengan uang bulanan sekitar Rp 4-5 juta, ketika tiba di China. Setiap perempuan diduga ditawarkan dengan nilai transaksi mencapai Rp 400 juta sampai dengan Rp 500 juta.

Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Heni Hamidah memastikan Kemlu mendukung proses penegakan hukum terhadap para pelaku dan berharap agar pihak-pihak yang terbukti terlibat dapat dijatuhi hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Untuk ke-3 korban tersebut masing masing berasal dari Indramayu, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan," kata Heni, Jumat (13/11/2026).

Heni mengatakan, Kemlu juga mengharapkan agar para korban mendapatkan pemenuhan hak-haknya, termasuk restitusi sesuai ketentuan yang berlaku, serta pendampingan dan pemulihan psikologis untuk membantu mengatasi trauma yang dialami.

"Dalam kasus pengantin pesanan, yang selama ini ditangani, para WNI umumnya terjerat karena tergiur tawaran perkawinan dengan WNA yang menjanjikan stabilitas ekonomi karena laki-laki WNA terkesan memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik, serta adanya pemberian uang mahar dalam jumlah besar," kata Heni.