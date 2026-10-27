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Mutasi Polri, 3 Jenderal dan 1 Kombes Lulusan Terbaik Akpol Dapat Jabatan Baru

Zen Teguh , Jurnalis-Selasa, 27 Oktober 2026 |11:33 WIB
Mutasi Polri, 3 Jenderal dan 1 Kombes Lulusan Terbaik Akpol Dapat Jabatan Baru
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto (kiri) memimpin upacara Laporan Korps Kenaikan Pangkat di Mabes Polri belum lama ini. (Foto: Div Humas Polri).
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JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto memberikan jabatan baru kepada tiga perwira tinggi dan satu perwira menengah lulusan terbaik Akademi Kepolisian (Akpol). Dua dari tiga pati peraih lencana Adhi Makayasa tersebut bahkan menembus pangkat bintang tiga alias komisaris jenderal (komjen).

Tiga pati tersebut yakni Komjen Pol Wahyu Widada (Adhi Makayasa 1991), Komjen Pol Rudi Darmoko (Adhi Makayasa 1993) dan Komjen Pol Sandi Nugroho (Adhi Makayasa 1995). Adapun pamen yang juga masuk dalam daftar mutasi yakni Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso (Adhi Makayasa 2001).

Berdasarkan mutasi terbaru melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026, Rudi dan Sandi yang sebelumnya berpangkat irjen kini telah mengoleksi tiga bintang emas di pundak. Sementara Wahyu tetap pada posisi komjen.

“Rangkaian mutasi, serah terima jabatan, pelantikan, dan kenaikan pangkat merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri serta menjadi pembinaan karier personel sesuai kebutuhan organisasi dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir di Jakarta, dikutip Selasa (27/10/2026).

Johnny menambahkan, Kapolri Suyudi berharap seluruh personel yang menerima amanah baru maupun kenaikan pangkat dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung-jawab. Selain itu, personel juga diminta segera menyesuaikan diri dengan tugas dan lingkungan kerja masing-masing. 

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