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Mutasi Polri, Irjen Arie Ardian Jadi Kakortas Tipikor dan Irjen Totok Kapolda Sulbar

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 04 Oktober 2026 |08:58 WIB
Mutasi Polri, Irjen Arie Ardian Jadi Kakortas Tipikor dan Irjen Totok Kapolda Sulbar
Ilustrasi Mutasi Polri
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JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melakukan perubahan pada pimpinan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kakortas Tipikor) Polri. Jenderal Suyudi menunjuk Irjen Arie Ardian Rishadi sebagai Kakortas Tipikor Polri.

Dalam Surat Telegram Kapolri nomor ST/2205/X/KEP./2026 yang dilihat Okezone, Minggu (4/10/2026), Irjen Arie Ardian menggantikan Irjen Totok Suharyanto yang kini menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Barat (Sulbar).

Irjen Arie Ardian sebelumnya adalah perwira tinggi (pati) Bareskrim Polri yang ditugaskan di Kemenkum. Sementara, Irjen Totok menggantikan Irjen Adi Deriyan Jayamarta, yang dimutasi sebagai pati Bareskrim Polri dalam rangka penugasan di Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH.

Selain itu, mutasi dan rotasi yang dilakukan Kapolri Jenderal Suyudi mencakup sejumlah jabatan strategis di kewilayahan.

Sedangkan di Polda Metro Jaya sendiri, posisi Kapolda mengalami perubahan. Jabatan yang sebelumnya diemban oleh Komjen Pol Asep Edi Suheri itu kini diisi oleh Irjen Pol Dadang Hartanto. Irjen Dadang sebelumnya menjabat Kapolda Maluku.

Selain Kapolda, Wakapolda Metro juga berganti. Sebelumnya posisi tersebut diisi oleh Irjen Pol Dekananto Eko Purwono, kini dijabat oleh Brigjen Pol Adex Yudiswan. Irjen Dekanano akan menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur.

Tiga jabatan direktur di Polda Metro Jaya juga dirotasi. Salah satunya posisi Direktur Reserse Siber, yang kini dijabat oleh Kombes Fian Yunus. Kombes Fian sebelumnya menjabat Direktur Reserse Siber Polda Jawa Barat.

 

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