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Alasan Kapolri Suyudi Mutasi Besar-besaran Sehari Usai Dilantik Prabowo

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 04 Oktober 2026 |08:03 WIB
Alasan Kapolri Suyudi Mutasi Besar-besaran Sehari Usai Dilantik Prabowo
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto
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JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto berpesan ke sejumlah pejabat pejabat baru di lingkungan Polri agar segera beradaptasi atas amanah yang dipercayakan kepada mereka. Selain itu, ia juga meminta mereka senantiasa mengedepankan pelayanan yang optimal bagi masyarakat. 

Demikian diungkapkan Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko saat ditemui usai pelantikan 27 pejabat utama Polri dan Kapolda di Mabes Polri pada Sabtu (3/10/2026) malam. 

"Bapak Kapolri berharap seluruh pejabat yang mendapat amanah dapat segera beradaptasi, melanjutkan program yang telah berjalan, menjaga soliditas organisasi, serta memberikan pelayanan kepolisian yang optimal kepada masyarakat," kata dia.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menanggapi atas gerak cepat Kapolri Suyudi yang langsung merombak struktur Polri usai dilantik. 

"Kegiatan dalam rotasi atau mutasi jabatan ini merupakan dinamika organisasi yang tentunya Bapak Kapolri berkomitmen kepada seluruh masyarakat dalam menghadapi dinamika dan tuntutan masyarakat dengan tagline beliau adalah 'Polri Bersama Masyarakat'," ungkapnya.

Trunoyudo menegaskan, mutasi dan rotasi jabatan di Polri merupakan hal yang biasa dan kebutuhan dalam. 

 

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