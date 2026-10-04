Kapolri Resmi Lantik 27 Pejabat Utama Polri dan Kapolda

Kapolri Suyudi Ario Seto resmi melantik 27 Pejabat Utama Mabes Polri, 3 Oktober 2026.

JAKARTA — Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto resmi melantik 27 Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri dan Kapolda pada Sabtu (3/10/2026) malam. Agenda yang berlangsung di Gedung Rupatama Mabes Polri tersebut mencakup upacara serah terima jabatan (sertijab) serta korps rapor kenaikan pangkat perwira tinggi (Pati).

"Malam ini telah selesai rangkaian serah terima jabatan dan pelantikan, yang disertai dengan korps rapor untuk kenaikan pangkat Pati," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Sabtu (3/10/2026).

"Yang pertama, ada 27 pejabat utama dan Kapolda. Perinciannya mencakup pejabat utama di tingkat Mabes Polri serta beberapa Kapolda," sambungnya.

Trunoyudo menyebutkan sejumlah pejabat yang resmi dilantik, di antaranya Komjen Asep Edi Suheri sebagai Irwasum Polri, Irjen Dedy Kusuma Bakti sebagai Kabaintelkam Polri, Irjen Asep Safrudin sebagai Kabareskrim Polri, dan Irjen Herry Heryawan sebagai Kabaharkam Polri.

Selain itu, turut dilantik jajaran Kapolda baru, yakni Kapolda Kepulauan Riau Irjen Suhendri, Kapolda Riau Irjen Arman Achdiat, Kapolda NTT Irjen Reza Arief Dewanto, Kapolda Jawa Barat Irjen Hengki, serta Kapolda Banten Brigjen Hendra Kurniawan.