Polri Bentuk Majelis KKEP Hadapi Banding Ahrie Sonta dan Eko Hadi

JAKARTA - Polri akan membentuk Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) banding setelah Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso mengajukan banding atas putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Keduanya di-PTDH buntut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

“Nantinya akan dibentuk komisi banding lebih lanjut,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, dikutip Rabu (18/11/2026).

Trunoyudo mengatakan, permohonan banding Ahrie dan Eko akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Hasil putusan komisi banding nantinya akan disampaikan kepada publik.

“Ketika nanti hasil putusannya kita tunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut,” ujarnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.