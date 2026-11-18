Tragis! Mahasiswi Tewas Tertabrak Minibus Usai Pulang Mendaki

GOWA– Kecelakaan maut melibatkan sepeda motor dan mobil minibus terjadi di Jalan Poros Pallangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Akibatnya, seorang mahasiswi bernama Sitti Mutmainna (21) meninggal dunia seketika di lokasi.

Korban yang merupakan mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Kota Makassar itu mengalami kecelakaan saat perjalanan pulang usai kegiatan mendaki. Jasad korban kini sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.

Kasubnit 2 Unit Gakkum Satlantas Polres Gowa, Ipda Sumiati Syam mengatakan, kecelakaan bermula ketika sepeda motor bernomor polisi DW 3650 VQ yang dikendarai Sitti Mutmainna melaju dari arah Kabupaten Takalar menuju Kota Makassar. Saat berada di lokasi kejadian, korban berupaya mendahului kendaraan yang ada di depannya.

“Namun, pada saat bersamaan, dari arah berlawanan melaju minibus bernomor polisi B 2863 KKA yang dikemudikan Rizaldi (51) dengan kecepatan cukup tinggi,” kata Sumiati dikutip, Selasa (17/11/2026).

Lantaran jarak yang terlalu dekat membuat tabrakan keras tidak terhindarkan hingga tubuh korban terpental ke aspal dan tewas seketika di tempat kejadian perkara (TKP).

Petugas Unit Penegakan Hukum (Gakkum) Satlantas Polres Gowa yang menerima laporan segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP. “Kami masih memeriksa keterangan sejumlah saksi di sekitar lokasi kejadian,” ucapnya.