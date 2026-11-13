Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kecelakaan Beruntun 23 Kendaraan di UEA, 14 Orang Tewas

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |08:03 WIB
Kecelakaan Beruntun 23 Kendaraan di UEA, 14 Orang Tewas
Kecelakaan beruntun (Foto: Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

FUJAIRAH - Sebanyak 14 orang tewas dan puluhan lainnya terluka setelah sebuah truk kehilangan kendali dan menabrak sejumlah kendaraan di Fujairah, Uni Emirat Arab (UEA). Peristiwa tersebut dilaporkan oleh Kementerian Dalam Negeri UEA.

Kecelakaan yang melibatkan 23 kendaraan, termasuk lima truk, itu terjadi di pintu masuk wilayah emirat bagian timur sesaat sebelum tengah malam, melansir BBC, Jumat (13/11/2026). Saat kejadian, kondisi lalu lintas dilaporkan tengah bergerak lambat.

Kementerian Dalam Negeri UEA menyatakan, dampak tabrakan tersebut menyebabkan truk terbakar. Api kemudian merambat ke sejumlah kendaraan lainnya hingga mengakibatkan banyak korban jiwa.

Kepolisian Fujairah menyebutkan, sebanyak 30 orang terluka dan telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sementara itu, tes DNA dilakukan untuk mengidentifikasi jenazah para korban. Beberapa korban meninggal dunia merupakan warga negara Uni Emirat Arab.

Konsulat India di UEA pun menyatakan, sejumlah warga negaranya termasuk di antara korban meninggal dunia. Pihak konsulat mengaku telah menghubungi keluarga korban dan bekerja sama dengan otoritas setempat untuk memberikan bantuan serta dukungan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/338/3206178/kecelakaan_beruntun-NfYX_large.jpg
Kronologi Kecelakaan Beruntun 7 Kendaraan di Tol TB Simatupang Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/338/3145847/kecelakaan-87UL_large.jpg
3 Kendaraan Kecelakaan Beruntun, Tabrak Separator Transjakarta di Rasuna Said Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/608/3143580/kecelakaan-KuTx_large.jpg
Tabrakan Beruntun, Sopir Minibus Tewas Tertimpa Truk Tronton dan 11 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/03/338/3135936/kecelakaan_beruntun_di_slipi_akibat_truk_rem_blong-dMSk_large.jpg
Kecelakaan Beruntun Truk Rem Blong di Slipi, 4 Mobil Ringsek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/338/3130442/kecelakaan-3C9k_large.jpg
Mobil Livina Ringsek Tabrakan Beruntun dengan Truk di Tol Cijago Depok, 1 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/338/3111106/kecelakaan-IFju_large.jpg
Pilu Kakak Beradik, Niat Pergi Kerja Jadi Korban Tewas Kecelakaan Beruntun di GT Ciawi 2
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement