Kecelakaan Beruntun 23 Kendaraan di UEA, 14 Orang Tewas

FUJAIRAH - Sebanyak 14 orang tewas dan puluhan lainnya terluka setelah sebuah truk kehilangan kendali dan menabrak sejumlah kendaraan di Fujairah, Uni Emirat Arab (UEA). Peristiwa tersebut dilaporkan oleh Kementerian Dalam Negeri UEA.

Kecelakaan yang melibatkan 23 kendaraan, termasuk lima truk, itu terjadi di pintu masuk wilayah emirat bagian timur sesaat sebelum tengah malam, melansir BBC, Jumat (13/11/2026). Saat kejadian, kondisi lalu lintas dilaporkan tengah bergerak lambat.

Kementerian Dalam Negeri UEA menyatakan, dampak tabrakan tersebut menyebabkan truk terbakar. Api kemudian merambat ke sejumlah kendaraan lainnya hingga mengakibatkan banyak korban jiwa.

Kepolisian Fujairah menyebutkan, sebanyak 30 orang terluka dan telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sementara itu, tes DNA dilakukan untuk mengidentifikasi jenazah para korban. Beberapa korban meninggal dunia merupakan warga negara Uni Emirat Arab.

Konsulat India di UEA pun menyatakan, sejumlah warga negaranya termasuk di antara korban meninggal dunia. Pihak konsulat mengaku telah menghubungi keluarga korban dan bekerja sama dengan otoritas setempat untuk memberikan bantuan serta dukungan.