Kronologi Tower Crane Patah di Mega Kuningan, Satu Pekerja Tewas

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengungkap kronologi kecelakaan kerja berupa patahnya tower crane di proyek pembangunan hotel kawasan Mega Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Peristiwa nahas yang terjadi pada Jumat (13/11/2026) siang tersebut mengakibatkan satu pekerja meninggal dunia.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, berdasarkan keterangan awal yang dihimpun kepolisian, kecelakaan kerja itu terjadi sekitar pukul 11.10 WIB.

"Berdasarkan keterangan awal, peristiwa kecelakaan kerja tersebut terjadi pada Jumat (13/11/2026) sekitar pukul 11.10 WIB di proyek pembangunan hotel kawasan Mega Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan," ujar Budi, Sabtu (14/11/2026).

Budi menjelaskan, saat kejadian, sejumlah pekerja proyek berada di lantai 6 gedung. Mereka tengah bersiap untuk beristirahat siang dan mengantre lift untuk turun ke lantai dasar.

Namun, saat para pekerja sedang menunggu lift, bagian tower crane di proyek tersebut tiba-tiba patah. Material crane yang ambruk kemudian menimpa seorang pekerja berinisial FB (38).

"Ketika para pekerja sedang menunggu, dilaporkan terjadi insiden patahnya tower crane yang menimpa salah seorang pekerja berinisial FB (38)," tuturnya.