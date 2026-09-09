Peristiwa 9 September: Kelahiran SBY hingga Bom Kuningan

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 9 September. Dari kelahiran Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan atlet bulu tangkis Liliyana Natsir hingga berdirinya Korea Utara serta tragedi Bom Kuningan di Jakarta.

Berikut sejumlah peristiwa yang terjadi pada 9 September yang dirangkum dari berbagai sumber:

1. Susilo Bambang Yudhoyono Lahir

Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lahir di Tremas, Arjosari, Pacitan, Jawa Timur, pada 9 September 1949. Ia merupakan putra pasangan Soekotjo dan Siti Habibah.

SBY terpilih sebagai Presiden RI melalui pemilihan umum langsung pada 2004 bersama wakilnya, Muhammad Jusuf Kalla. Sebelum menjadi presiden, SBY berkarier di TNI dan menduduki sejumlah posisi penting di pemerintahan.

Ia menjabat sebagai Presiden RI selama dua periode, yakni 2004–2009 dan 2009–2014.

2. Korea Utara Didirikan

Republik Rakyat Demokratik Korea (Korea Utara) secara resmi didirikan pada 9 September 1948.

Kim Il-sung menjadi pemimpin pertama Korea Utara dan memimpin negara tersebut hingga meninggal dunia pada 1994. Pendirian Korea Utara terjadi setelah berakhirnya pendudukan Jepang di Semenanjung Korea.

Tanggal 9 September kemudian diperingati sebagai hari pendirian negara tersebut.