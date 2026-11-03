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Anggota TNI AL Tewas Tertabrak Truk, Begini Kronologi Lengkapnya!

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Selasa, 03 November 2026 |01:01 WIB
Anggota TNI AL Tewas Tertabrak Truk, Begini Kronologi Lengkapnya!
Anggota TNI AL Tewas Tertabrak Truk
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PASURUAN - Kecelakaan lalu lintas melibatkan sepeda motor dan truk terjadi di Jalan Raya Probolinggo-Pasuruan, tepatnya di Desa Kedungbako, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Senin (2/11/2026).

Dalam peristiwa tersebut, anggota TNI Angkatan Laut (AL), Serka Muhtar (49) tewas. Korban merupakan warga Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo.

Setelah kecelakaan, korban mengalami luka-luka dan sempat dievakuasi ke RSUD Grati, namun nyawanya tidak tertolong.

Plt Kasi Humas Polres Pasuruan Kota, Aipda Junaedi mengatakan, penyelidikan masih dilakukan untuk memastikan penyebab kecelakaan tersebut.

"Petugas telah melakukan olah TKP untuk mengetahui pasti penyebab kecelakaan," ujar Aipda Junaedi kepada wartawan.

Dia mengimbau para pengendara agar lebih berhati-hati saat melintas di jalur Pantura, terutama ketika arus lalu lintas sedang padat.

Kecelakaan bermula saat truk bernomor pelat N 8876 RK yang dikemudikan Rizqi Agung Nur Hidayat (31), warga Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, melaju dari arah Probolinggo menuju Pasuruan.

 

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