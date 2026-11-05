Bentrok saat Penertiban Bendera Bulan Bintang di Pidie, 1 Warga Tewas dan 13 Luka

JAKARTA - Bentrokan terjadi saat personel TNI AD dari Kodim 0102/Pidie bersama unsur terkait melakukan penertiban, dan penurunan Bendera Bulan Bintang yang dikibarkan dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Meunasah Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh, Rabu 4 November 2026.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad), Brigjen TNI Donny Pramono mengungkapkan, insiden tersebut mengakibatkan 14 warga menjadi korban. Satu orang meninggal dunia, sementara 13 lainnya mengalami luka-luka.

“Dalam peristiwa tersebut, tercatat 14 warga menjadi korban, yaitu satu orang meninggal dunia dan 13 orang mengalami luka-luka. Selain itu, enam personel TNI juga mengalami luka-luka dan telah mendapatkan penanganan medis sesuai kondisi masing-masing,” kata Donny, Kamis (5/11/2026).

Korban meninggal dunia diketahui bernama Abzalul Riza, warga Desa Dayah Gampong Baro, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie. Jenazah korban telah dimakamkan pada Kamis dini hari.

Donny menjelaskan, sebelum penertiban dilakukan, personel TNI-Polri telah menempuh langkah persuasif melalui komunikasi dan mediasi dengan panitia penyelenggara agar bendera tersebut tidak dikibarkan.

“Namun, upaya tersebut belum mencapai kesepakatan karena panitia tetap bersikeras mempertahankannya,” ujarnya.