Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Percepat Pembangunan Pascabencana, Realisasi Tambahan TKD Aceh Barat Capai 50,87 Persen

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 02 November 2026 |10:11 WIB
Percepat Pembangunan Pascabencana, Realisasi Tambahan TKD Aceh Barat Capai 50,87 Persen
Percepat Pembangunan Pascabencana, Realisasi Tambahan TKD Aceh Barat Capai 50,87 Persen
A
A
A

JAKARTA — Pemerintah mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh. Diketahui, bencana Aceh menyebabkan ratusan orang meninggal.

Sementara itu, realisasi belanja tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Kabupaten Aceh Barat per 30 Oktober 2026 mencapai 50,87 persen. Capaian ini melampaui batas minimal 50 persen pada akhir Oktober yang didorong Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Aceh.

Berdasarkan rekapitulasi per 30 Oktober 2026, total pagu tambahan TKD Aceh Barat Rp68,12 miliar (Rp68.121.911.000) untuk 328 paket pekerjaan.

Kepala Posko Wilayah (Kaposwil) Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA, mengatakan, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berhasil melampaui target minimal 50 persen pada akhir Oktober, sebagaimana yang ia tekankan saat evaluasi realisasi tambahan TKD se-Aceh di Takengon, Aceh Tengah, awal Oktober lalu.

"Capaian 50,87 persen ini merupakan perkembangan yang sangat baik. Kami memberikan apresiasi kepada Bupati, Sekda, dan seluruh SKPK di Aceh Barat yang telah menunjukkan keseriusan dalam mendorong percepatan pelaksanaan program,” ujar Safrizal, Senin (2/11/2026).

Namun kata dia, pekerjaan belum selesai. Momentum ini harus terus dijaga agar seluruh kegiatan dapat dituntaskan tepat waktu dan memberi manfaat bagi masyarakat.

“Realisasi bergerak pesat sejak Agustus. Menurut pemantauan Satgas PRR, realisasinya 8,96 persen (Rp6,1 miliar) pada 31 Juli 2026 dan naik menjadi 23,02 persen (Rp15,68 miliar) pada 7 Agustus. Per 9 September, Pemkab Aceh Barat mencatat 33,74 persen (Rp22,98 miliar),” ujarnya.

Pemantauan serapan di setiap Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dibagi dalam tiga status: hijau untuk realisasi di atas 55 persen, kuning untuk 40 hingga 55 persen, dan merah untuk di bawah 40 persen.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pemerintah bencana Bencana Alam
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/02/340/3251533//viral-9btO_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M5,5 Guncang Tanimbar Maluku Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/01/340/3251437//viral-g2LU_large.jpg
BNPB: Angin Puting Beliung Landa Lampung, Banjir Terjang Banyumas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/340/3251011//viral-S8gR_large.jpg
Banjir Kepung Kota Bandung Usai Hujan Deras, Sejumlah Kendaraan Mogok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/337/3250909//pemerintah-xOIW_large.jpg
RI–Malaysia Perkuat Kerja Sama Perbatasan dan Penanganan Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/337/3250888//pemerintah-8Kfn_large.jpg
Wantimpres Gelar Rapat Pleno, Bahas Pertemuan Prabowo dan Menlu Singapura?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/337/3250886//pemerintah-qKQV_large.jpg
Gandeng TNI, Jalan Perbatasan Negara di Kaltara Hampir 1.000 Kilometer Segera Dibangun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement