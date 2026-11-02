Breaking News! Gempa Besar M5,5 Guncang Tanimbar Maluku Pagi Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofosika (BMKG) mencatat adanya aktivitas gempa bumi dengan magnitudo 5.5 di Barat Laut Tanimbar, Maluku, Senin (2/11/2026) pagi. Belum diketahui apakah ada korban jiwa maupun bangunan yang rusak akibat gempa besar tersebut.

BMKG menyebut, gempa itu terjadi pukul 07.53 WIB. Koordinat gempa berada di 7.08 Lintang Selatan dan 130.07 Bujur Timur.

“#Gempa Info Mag:5.5, 02-Nov-26 07:53:11 WIB, Lok:7.08 LS,130.07 BT (169 km BaratLaut TANIMBAR), Kedlmn:130 Km,” demikian keterangan yang disampaikan BMKG yang dikutip Okezone.

Adapun titik gempa berada di 169 kilometer Barat Laut Tanimbar, Maluku dengan kedalaman 130 kilometer. BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

“Tidak berpotensi tsunami. Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” demikian keterangan BMKG.

(Fahmi Firdaus )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.