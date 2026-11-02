Gempa M5,3 Guncang Tomohon Sulut, Tak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa bumi magnitudo (M) 5,3 mengguncang wilayah barat daya Tomohon, Sulawesi Utara (Sulut), pada Senin (2/11/2026). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

Berdasarkan laporan BMKG, gempa terjadi pada pukul 15.13 WIB dengan kedalaman 148 kilometer. Pusat gempa berada di laut, sekitar 1 kilometer barat daya Tomohon.

“Mag:5.3, 02-Nov-26 15:13:10 WIB, Lok:1.31 LU,124.83 BT (1 km Barat Daya Tomohon-Sulut), Kedlmn:148 Km,” tulis BMKG.

BMKG menyampaikan, informasi tersebut mengutamakan kecepatan penyampaian, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan dapat berubah seiring dengan kelengkapan data.

(Arief Setyadi )

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