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Gempa M5,3 Guncang Tomohon Sulut, Tak Berpotensi Tsunami

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 02 November 2026 |15:42 WIB
Gempa M5,3 Guncang Tomohon Sulut, Tak Berpotensi Tsunami
Ilustrasi gempa (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Gempa bumi magnitudo (M) 5,3 mengguncang wilayah barat daya Tomohon, Sulawesi Utara (Sulut), pada Senin (2/11/2026). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

Berdasarkan laporan BMKG, gempa terjadi pada pukul 15.13 WIB dengan kedalaman 148 kilometer. Pusat gempa berada di laut, sekitar 1 kilometer barat daya Tomohon.

“Mag:5.3, 02-Nov-26 15:13:10 WIB, Lok:1.31 LU,124.83 BT (1 km Barat Daya Tomohon-Sulut), Kedlmn:148 Km,” tulis BMKG.

BMKG menyampaikan, informasi tersebut mengutamakan kecepatan penyampaian, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan dapat berubah seiring dengan kelengkapan data.

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
BMKG Gempa Sulut gempa
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