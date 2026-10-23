Gempa Dahsyat M7 di Tibet, 16 Orang Tewas dan Puluhan Terluka

TIBET - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7 mengguncang wilayah pegunungan di Tibet. Sebanyak 16 orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka.

Pusat gempa menghantam Kabupaten Baqên di wilayah Nagqu pada Kamis 22 Oktober 2026 malam, melansir BBC, Jumat (23/10/20266). Kabupaten tersebut terletak di wilayah Daerah Otonomi Tibet.

Saat ini, pihak berwenang menyatakan keadaan darurat dan mengerahkan tim penyelamat ke daerah terdampak, yang dilaporkan ada 32 orang terluka. Sementara aliran listrik terputus dan 339 rumah ambruk di wilayah yang terdampak.

Longsoran batu menutup jalan di wilayah tersebut, sehingga menyulitkan tim penyelamat untuk mencapai daerah dataran tinggi yang terdampak. Menurut laporan, getaran kuat juga dirasakan di kota Qamdo dan Nyingchi di Tibet.

Video-video di media sosial menunjukkan warga desa berlari ke jalanan saat bangunan-bangunan berguncang hebat dalam kegelapan, meskipun video-video ini belum diverifikasi secara independen.