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Gempa Magnitudo 7 Guncang Wilayah Tibet China, Berpusat di Kedalaman 10 Km

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |22:30 WIB
Gempa Magnitudo 7 Guncang Wilayah Tibet China, Berpusat di Kedalaman 10 Km
Ilustrasi.
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BEIJING - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7 mengguncang wilayah Tibet di China pada Kamis (22/10/2026) sekitar pukul 22.33 waktu setempat (14.33 GMT), menurut Pusat Jaringan Gempa China (CENC).

Menurut data CENC, pusat gempa berada di sebuah wilayah dataran tinggi di Nagqu, Tibet bagian utara, pada kedalaman 10 km (6,21 mil), dengan ketinggian rata-rata di sekitar pusat gempa (dalam radius 5 km) mencapai kurang lebih 4.864 meter.

CENC menyatakan bahwa gempa tersebut terasa cukup kuat di wilayah setempat. Pusat gempa berjarak sekitar 400 km dari Lhasa, ibu kota Tibet.

(Rahman Asmardika)

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Topik Artikel :
china Tibet Gempa Bumi
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