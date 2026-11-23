Ambisi Negara Adidaya China Terkendala Realitas Kaum Pekerja

JAKARTA - Jutaan warga China tengah bergulat dengan masalah pengangguran, dengan pendapatan yang kian menurun di tengah kenaikan biaya hidup, sehingga menyingkap jurang yang mencolok antara citra negara adidaya yang dirancang secara cermat oleh Beijing dan realitas ekonomi sehari-hari.

Di saat gedung-gedung pencakar langit yang berkilau dan proyek megainfrastruktur memproyeksikan kemakmuran nasional China, tak terhitung banyaknya keluarga di sana yang kini berjuang untuk sekadar memenuhi kebutuhan dasar.

Di berbagai kota besar di China, pekerja harian berkumpul sebelum fajar demi mendapatkan pekerjaan, sementara pengantar makanan secara rutin bekerja selama 12 hingga 14 jam setiap hari hanya demi bisa makan dan membayar sewa tempat tinggal.

Di sisi lain, pekerja usia paruh baya yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) selama perlambatan ekonomi China menghadapi diskriminasi usia yang parah di pasar tenaga kerja, yang sangat mengutamakan kandidat berusia di bawah 35 tahun.

Angka Pengangguran Muda, Krisis Properti, dan Investasi Asing

Mengutip Nepal Aaja, Senin (23/11/2026), angka-angka resmi pemerintah menegaskan semakin beratnya tekanan ekonomi meski Beijing mempertahankan narasi stabilitas. Tidak termasuk pelajar, tingkat pengangguran kaum muda di China untuk kelompok usia 16 hingga 24 tahun mencapai 18 persen pada September 2026, memperketat persaingan seiring lebih dari 12 juta lulusan perguruan tinggi memasuki angkatan kerja setiap tahunnya.

"Pertumbuhan pendapatan dan kondisi pasar tenaga kerja yang masih menantang membuat rumah tangga di China tetap berhati-hati dalam membelanjakan uangnya, sehingga pemulihan konsumsi domestik berjalan bertahap selama lapangan kerja berkualitas dan kepercayaan konsumen belum sepenuhnya pulih," ujar Robin Xing, Kepala Ekonom China di Morgan Stanley.