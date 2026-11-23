Update Kebakaran Hebat Pabrik Permen Milkita: 32 Orang Hilang, 24 Kantong Jenazah Dibawa ke RS

JAKARTA- Sebanyak 32 orang masih dalam pencarian pascakebakaran pabrik permen susu Milkita milik PT Fonusa Agung Mulia di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Sementara itu, 29 orang telah dinyatakan selamat dan dua orang lainnya masih belum terkonfirmasi keberadaannya.

Berdasarkan hasil pendataan sementara, jumlah orang yang terdata berkaitan dengan peristiwa kebakaran tersebut sebanyak 63 orang, dengan rincian 29 orang selamat, 32 orang masih dalam pencarian, dan 2 orang lainnya belum terkonfirmasi keberadaannya.

Kepala Kantor SAR Banten Al Amrad mengatakan, dari 29 orang yang selamat, sebanyak 24 orang telah masuk dalam daftar korban selamat. Sementara 5 orang lainnya mengalami luka-luka dan telah mendapatkan penanganan medis.

“Adapun 32 orang yang masih dalam pencarian. Sementara itu, 2 orang yang masih memerlukan konfirmasi belum dapat dipastikan statusnya berdasarkan hasil pendataan sementara,” ujar Al Amrad dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (23/11/2026).

Memasuki hari kedua operasi pencarian dan pertolongan (SAR), Tim SAR Gabungan berhasil menemukan dan mengevakuasi 24 kantong jenazah dari dalam area bangunan pabrik yang terbakar.

Pencarian dilakukan di area seluas kurang lebih 2.000 meter persegi. Untuk mengoptimalkan penyisiran, Tim SAR Gabungan membagi lokasi menjadi empat sektor.

Al Amrad menjelaskan, dari 24 kantong jenazah yang ditemukan, enam kantong berada di sektor A3 lantai dasar, satu kantong di sektor A2, dan 17 kantong lainnya ditemukan di lantai dua sektor A3.

Namun, jumlah pasti korban meninggal dunia belum dapat dipastikan karena kantong jenazah yang dievakuasi berisi bagian-bagian tubuh atau body part. Seluruhnya masih harus menjalani pemeriksaan dan identifikasi lebih lanjut oleh tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri.