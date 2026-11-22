Tangis Keluarga Korban Kebakaran Pabrik di Cikande Pecah, Nasib Kerabat Belum Jelas

SERANG - Suasana haru menyelimuti area PT Fonusa Agung Mulia di Cikande, Kabupaten Serang, Banten, Minggu (22/11/2026). Sejumlah keluarga karyawan yang menjadi korban kebakaran memadati area sekitar pabrik untuk menanti kabar dan kepastian mengenai nasib anggota keluarga mereka.

Sejak kebakaran terjadi, keluarga korban terus berdatangan dan bertahan di sekitar lokasi kejadian. Mereka berharap segera mendapatkan informasi mengenai keberadaan anggota keluarga yang hingga kini belum ditemukan.

Salah satunya Juned. Dia mengaku masih menunggu kabar mengenai salah satu anggota keluarganya yang bekerja di pabrik tersebut dan belum diketahui keberadaannya.

Juned bahkan telah berada di sekitar area pabrik sejak Sabtu malam. Tak hanya menunggu di lokasi, dia juga berulang kali mendatangi sejumlah rumah sakit setelah menerima informasi bahwa beberapa korban telah dievakuasi untuk mendapatkan penanganan medis.

Namun, hingga kini, upayanya mencari informasi belum membuahkan kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya.

"Saya dari semalam sudah di sini, menunggu kabar keluarga. Beberapa kali juga bolak-balik ke rumah sakit karena mendapat informasi ada korban yang dibawa ke sana," ujar Juned.

Ketidakpastian tersebut membuat suasana di sekitar pabrik semakin emosional. Sejumlah keluarga korban terlihat histeris dan menangis. Mereka juga mendesak petugas agar proses pencarian dan evakuasi terhadap karyawan yang masih belum ditemukan dapat dimaksimalkan.