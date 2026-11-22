Pabrik Permen di Cikande Terbakar, Puluhan Karyawan Masih dalam Pencarian

SERANG - PT Fonusa Agung Mulia di Kawasan Industri Pancatama, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, terbakar hebat pada Sabtu (21/11/2026). Sebanyak 39 karyawan hingga kini masih belum diketahui keberadaannya.

Berdasarkan data terbaru Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Banten pada Minggu (22/11/2026), sebanyak 15 karyawan berhasil diselamatkan dan empat orang mengalami luka-luka. Sementara itu, 39 karyawan lainnya masih dalam proses pencarian.

Kasubsie Operasi dan Siaga Kantor SAR Banten, Rizky Dwianto, mengatakan keberadaan puluhan karyawan tersebut belum dapat dipastikan. Petugas masih berupaya memastikan apakah mereka masih berada di dalam bangunan atau telah berhasil menyelamatkan diri, tetapi belum terdata.

“Keberadaan 39 orang ini belum diketahui secara pasti, apakah masih berada di dalam bangunan atau telah berhasil menyelamatkan diri namun belum terdata,” jelas Rizky, Minggu (22/11/2026).

Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 17.00 WIB. Kobaran api disertai asap hitam pekat membumbung tinggi dari area pabrik yang memproduksi permen tersebut.

Kantor SAR Banten menerima informasi kejadian dari BPBD Kabupaten Serang pada pukul 23.31 WIB. Sebanyak delapan personel tim penyelamat kemudian diberangkatkan menuju lokasi dengan membawa sejumlah peralatan pendukung evakuasi.

Peralatan yang dikerahkan meliputi perlengkapan ekstrikasi untuk evakuasi korban, Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA), peralatan komunikasi, serta perlengkapan medis.