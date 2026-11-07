Ruang Panel Listrik Stasiun Gambir Terbakar, 15 Mobil Pemadam Dikerahkan

JAKARTA - Kebakaran terjadi di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2026) malam. Dalam video yang beredar, kepulan asap putih tampak memenuhi salah satu area di Stasiun Gambir. Sejumlah pekerja terlihat kebingungan dan panik melihat situasi tersebut.

Petugas pemadam kebakaran langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penanganan. Api berhasil dipadamkan setelah petugas melakukan operasi selama 43 menit.

Berdasarkan data Command Center Damkar, laporan kebakaran diterima dari warga pada pukul 20.23 WIB. Petugas tiba di lokasi pukul 20.32 WIB dan memulai operasi pemadaman pada pukul 20.34 WIB. Kebakaran diketahui terjadi di ruang panel listrik stasiun.

"Objek ruangan panel listrik," tulis Command Center Damkar dalam keterangannya.

Api berhasil dilokalisasi pada pukul 20.50 WIB. Petugas kemudian melakukan proses pendinginan mulai pukul 21.03 WIB hingga operasi dinyatakan selesai pada pukul 21.15 WIB.

Sebanyak 15 unit mobil pemadam kebakaran dengan kekuatan 60 personel dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut.

(Awaludin)

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