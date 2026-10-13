Rumah di Penjaringan Terbakar, 2 Orang Tewas

JAKARTA - Dua orang tewas akibat kebakaran yang melanda sebuah rumah tinggal di Jalan Kertajaya IV, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (13/10/2026) siang.

“Korban meninggal dua orang,” kata Command Centre Gulkarmat DKI Jakarta dalam keterangannya, Selasa (13/10/2026).

Hingga kini, identitas kedua korban belum disampaikan. Selain itu, seorang petugas pemadam kebakaran (damkar) mengalami luka setelah tertimpa reruntuhan tembok.

“Korban luka satu orang anggota damkar, masih keadaan sadar (luka luar), tertimpa reruntuhan tembok,” ujarnya.