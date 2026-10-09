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Ledakan Gas 3 Kg Picu Kebakaran Rumah Makan di Rawamangun, Lima Pegawai Dibawa ke RS

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 09 Oktober 2026 |13:54 WIB
Ledakan Gas 3 Kg Picu Kebakaran Rumah Makan di Rawamangun, Lima Pegawai Dibawa ke RS
Kebakaran di Rawamangun (foto: Okezone)
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JAKARTA - Kebakaran melanda Rumah Makan Beringin Sawo di Jalan Pegambiran, Rawamangun, Pulo Gadung, Jakarta Timur, pada Jumat (9/10/2026) pagi. Peristiwa ini mengakibatkan lima pegawai harus dievakuasi ke rumah sakit.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Made Budi menjelaskan, bahwa peristiwa tersebut bermula ketika seorang saksi yang sedang berada di sekitar rumah makan melihat kepulan asap.

"Ketika saksi I sedang mangkal melihat ada asap, api mulai terlihat dari TKP, terdengar juga suara ledakan seperti dari tabung gas," ujar Budi dalam keterangannya, Jumat (9/10/2026).

Saksi tersebut juga melihat seorang ibu menyelamatkan anak laki-laki berusia sekitar empat tahun dari lantai tiga dengan melemparkannya ke bangunan di sebelahnya. Ibu tersebut kemudian menyelamatkan diri dengan melompat ke bangunan tersebut.

Budi menjelaskan, kebakaran diduga dipicu kebocoran gas saat pegawai rumah makan mengganti tabung elpiji 3 kilogram. Gas yang bocor kemudian tersulut api dan tidak lama berselang terjadi ledakan.

Ia menjelaskan, bahwa kebakaran yang terjadi sekitar pukul 07.36 WIB itu berhasil dipadamkan pada pukul 08.11 WIB. Tiga pegawai yang mengalami luka dilarikan ke RSCM, sedangkan dua pegawai lainnya dievakuasi ke RS Persahabatan.

(Awaludin)

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