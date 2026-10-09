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Kebakaran Permukiman Padat di Senen, Puluhan Rumah Terbakar dan 388 Jiwa Terdampak

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 09 Oktober 2026 |07:31 WIB
Kebakaran Permukiman Padat di Senen, Puluhan Rumah Terbakar dan 388 Jiwa Terdampak
Kebakaran di Senen (foto: freepik)
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JAKARTA - Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Kramat Pulo Dalam Gang 2, Senen, Jakarta Pusat, pada Kamis (8/10) malam. Akibatnya, 388 jiwa terdampak dan 83 rumah hangus terbakar.

“Jumlah terdampak 388 jiwa dan 83 rumah terbakar,” kata Command Centre Gulkarmat DKI Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Dalam keterangan yang disampaikan, kebakaran tersebut dilaporkan pada pukul 18.45 WIB dan berhasil dilokalisasi pada pukul 21.05 WIB. Kobaran api kemudian berhasil dipadamkan pada pukul 00.30 WIB.

Pihak Gulkarmat menambahkan, penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Sementara itu, kerugian akibat peristiwa tersebut masih didata.

“Penyebab masih dalam proses penyelidikan. Pengerahan 33 unit dan 156 personel,” ujarnya.

 

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