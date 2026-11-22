Kebakaran Pabrik Permen di Serang: 3 Tewas, 36 Orang Masih Dicari

SERANG - Jumlah korban kebakaran pabrik permen PT Fonusa Agung Mulia di Kawasan Industri Pancatama, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, terus diperbarui. Hingga Minggu (22/11/2026), sebanyak 15 orang berhasil ditemukan selamat, tiga orang meninggal dunia, dan 36 orang lainnya masih dalam pencarian.

Kasubsie Operasi dan Siaga Kantor SAR Banten, Rizky Dwianto, menyampaikan bahwa berdasarkan data terbaru, empat orang lainnya mengalami luka-luka dan telah mendapatkan penanganan medis.

Rinciannya, dua korban dirawat di RS Hermina, sedangkan dua lainnya mendapatkan perawatan di Klinik Modern.

"Sebanyak 15 orang ditemukan selamat, empat orang mengalami luka-luka, dan tiga orang meninggal dunia. Sementara 36 orang lainnya masih dalam pencarian," kata Rizky, Minggu (22/11/2026).

Dengan demikian, tim SAR gabungan masih melanjutkan operasi pencarian terhadap 36 orang yang belum ditemukan.

Petugas melakukan penyisiran di sejumlah bagian bangunan pabrik yang terdampak kebakaran. Proses pencarian dilakukan dengan menyisir area yang diduga menjadi lokasi keberadaan para korban.