Pasukan Elite Baret Jingga Sita Satu Paket Narkoba Milik KKB di Bandara Sentani

PAPUA - Prajurit Satgas Pasgat Pamtas RI-PNG Koops Habema, di bawah kendali Kogabwilhan III, berhasil mengamankan satu paket narkotika jenis ganja kering dengan berat lebih dari seperempat kilogram yang diduga milik Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Narkoba itu dikirim melalui jasa pengiriman paket di area X-Ray IAS Cargo, Bandara Internasional Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua.

Pangkogabwilhan III, Letjen TNI Lucky Avianto, menyebut narkotika sering kali dikonsumsi anggota KKB sebelum melakukan aksi teror dan kekerasan terhadap masyarakat Papua.

“Anggota KKB sering memakai narkoba, sehingga sebagian besar aksi kejahatan yang dilakukan KKB sangat keji dan di luar batas perikemanusiaan,” ujar Lucky, Sabtu (21/11/2026).



Selain itu kata Lucky, anggota TNI juga berhasil menyita satu pucuk senjata api jenis Colt 22 LR, senapan angin yang telah dimodifikasi sehingga dapat menembakkan peluru tajam.

“Kita juga berhasil menyita belasan senjata tajam, dan selembar bendera Bintang Kejora di sebuah gubuk sekitar Kampung Gelibe, Distrik Lumo, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah,” ujarnya.