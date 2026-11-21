Kronologi 3 Pentolan KKB Tewas Ditembak Pasukan Rajawali dan Intai Tempur TNI

PAPUA – Pasukan elite TNI yang tergabung dalam Tim Detasemen 1 Rajawali VI dan Timsus Taipur Koops Habema terlibat baku tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap III Ndugama, di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Dalam peristiwa tersebut, tiga pentolan KKB tewas.

Pangkogabwilhan III Letjen TNI Lucky Avianto mengungkapkan kronologi lengkap peristiwa baku tembak tersebut.

“Kontak senjata pertama terjadi di sekitar sungai dekat titik kuat TNI Yuguru, di mana pasukan TNI telah terlebih dahulu melakukan upaya persuasif, dengan meminta anggota KKB Kodap III Ndugama, untuk menyerah dan meletakkan senjata,” ujar Lucky, Jumat (20/11/2026).

Namun kata dia, imbauan serta ajakan damai ini, dijawab mereka dengan tembakan senjata api secara membabi buta ke arah pasukan TNI, sehingga kontak senjata pun akhirnya tidak dapat dihindari.

Jenderal Kopassus ini mengatakan, dalam kontak senjata pertama, 1 orang Anggota KKB tewas, dan senjata yang dipergunakannya untuk menyerang pasukan Satgas TNI dibawa kabur oleh rekan-rekannya, ke dalam hutan.

“Melihat senjata anggota KKB yang tewas diambil alih rekannya sebelum melarikan diri, pasukan TNI kemudian mengejar mereka hingga ke pedalaman hutan di sekitar Kampung Bone, Kabupaten Nduga, dan kontak senjata kembali terjadi. Dalam peristiwa tersebut, 1 orang anggota KKB kembali tewas,” ungkapnya.

Selanjutnya, kontak senjata ketiga kembali berlangsung di Kampung Pulma yang menewaskan 1 orang anggota KKB, sehingga total ada 3 anggota KKB yang tewas, sementara seluruh pasukan TNI selamat dalam peristiwa tersebut.