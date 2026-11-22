Polda Metro Buru Provokator Penganiaya 5 Polisi saat Gerebek Kampung Ambon

JAKARTA - Polda Metro Jaya memburu bandar narkoba sekaligus provokator di balik penyerangan terhadap lima anggota Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat di kawasan Kampung Ambon, Jakarta Barat. Insiden tersebut menyebabkan satu perwira pertama mengalami luka tikam di paha hingga harus menjalani operasi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menegaskan tindakan brutal terhadap aparat yang sedang menjalankan tugas pemberantasan narkotika tidak bisa ditoleransi. Pihaknya memastikan akan menindak tegas siapa pun yang berupaya menghalangi penyidikan hingga melukai petugas di lapangan.

"Terhadap penyerangan petugas saat berdinas memberantas narkoba perlu menjadi perhatian dan harus ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku terhadap orang yang menghalang-halangi dan melukai petugas," ujar Budi Hermanto, Sabtu (21/11/2026).

Saat ini, tim gabungan dari Polres Metro Jakarta Barat bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya telah dikerahkan untuk mengejar para pelaku. Pencarian tidak hanya menyasar jaringan pengedar narkoba, tetapi juga aktor intelektual atau provokator yang memicu kericuhan.

"Iya masih (dalam perburuan) oleh Polres Jakbar dan Krimum PMJ," tutur Budi.