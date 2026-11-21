Polri Bawa Kabar Terbaru soal Buron Kasus Pelecehan Seksual Syekh Ahmad Al Misry

JAKARTA - Bareskrim Polri memastikan bahwa masih memburu Syekh Ahmad Al Misry yang menjadi tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap sejumlah santri laki-laki.

Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Nurul Azizah menjelaskan, penyidik terus berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri untuk pencarian.

Pasalnya, Syekh Ahmad Al Misry saat ini diduga melarikan diri ke Mesir yang merupakan negara asalnya.

"Jadi tetap komunikasi dengan HI. Jadi dari HI terus berkomunikasi dengan Interpol untuk terus mencari informasi terkait keberadaan daripada Al Misry. Namun demikian tentu kami tidak pernah berhenti untuk tetap berkomunikasi," kata Nurul, Sabtu (21/11/2026).

Nurul menyebut, sejauh ini berbagai upaya juga telah dilakukan untuk memberikan keadilan bagi para korban.

"Saat ini kami tetap berkomunikasi dengan HI karena kan sudah diterbitkan red notice, sehingga itu ditangani oleh Interpol, seperti itu," ujar Nurul.

Syekh Ahmad Al Misry resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan seksual terhadap santri oleh Bareskrim Polri.