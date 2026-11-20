Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Kupang Naik ke Penyidikan

JAKARTA - Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) meningkatkan status kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan Bupati Kupang Yosef Lede terhadap mahasiswi berinisial RWM (21) ke tahap penyidikan. Keputusan tersebut diambil setelah penyidik melakukan gelar perkara khusus.

Kabid Humas Polda NTT, Kombes Henry Novika Chandra, menjelaskan peningkatan status perkara dilakukan pada Kamis 19 November 2026. “Tim join investasi Polda NTT meningkatkan penanganan dugaan kekerasan seksual dengan korban RWM dan terlapor seorang pejabat publik atas nama YL,” katanya, dikutip Jumat (20/11/2026).

Dalam proses penyelidikan, polisi telah memeriksa 13 orang saksi serta lima saksi tambahan. Penyidik juga telah mengantongi sejumlah hasil pemeriksaan untuk mendukung pengusutan kasus tersebut.

Bukti yang telah dikumpulkan antara lain hasil visum atau visum et repertum, pemeriksaan psikologis, keterangan ahli psikologi, ahli medis, hingga ahli pidana. Tak hanya itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, termasuk perangkat gawai serta pakaian dalam milik korban berupa bra dan celana dalam.

Penyidik turut mendalami bagaimana korban bisa bertemu Bupati Kupang di rumah jabatan. Dalam dua hari terakhir, Rabu 18 November hingga Kamis 19 November 2026, polisi memeriksa dua orang saksi yang diduga mengantar RWM untuk menemui Yosef Lede dengan tujuan mencari pekerjaan.