Bupati Kupang Diduga Perkosa Mahasiswi, Kapolda NTT: Semua Sama di Mata Hukum!

KUPANG - Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT), Irjen Pol Reza Arief Dewanto memastikan penyelidikan dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang Yosef Lede terus berjalan. Menurutnya, jabatan maupun status seseorang tidak akan menjadi penghalang dalam proses penegakan hukum.

"Ini merupakan salah satu upaya untuk meyakinkan masyarakat bahwa kami bekerja berdasarkan hukum. Penegakan hukum akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku tanpa melihat status atau jabatan seseorang," katanya kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).

Dikatakan Reza, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Karena itu, apabila dalam proses penyelidikan ditemukan adanya pelanggaran hukum, pihak yang bersangkutan akan diproses sesuai aturan.

Oleh karena itu, dia meminta media dan masyarakat tidak berhenti memantau penanganan perkara tersebut hingga seluruh proses penyidikan selesai.

"Saya pada kesempatan ini memohon kepada rekan-rekan media dan masyarakat untuk ikut memantau perkembangan penyidikan ini sampai prosesnya selesai," ujarnya.

Sebelumnya, Bupati Kupang Yosef Lede dilaporkan ke Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) atas kasus dugaan kekerasan seksual terhadap gadis berinisiwal RW (21).

Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra mengatakan, penyidik Direktorat Reserse PPA dan PPO masih melakukan pendalaman untuk mengungkap secara jelas peristiwa yang dilaporkan.

Henry menjelaskan, penyidik tidak hanya mengandalkan keterangan awal korban, tetapi juga akan mencari dan mengumpulkan alat bukti serta meminta keterangan dari saksi-saksi lainnya.