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Heboh Bupati Kupang Yosef Lede Diduga Perkosa Mahasiswi, Gerindra: Kita Akan Pecat!

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 15 November 2026 |09:20 WIB
Heboh Bupati Kupang Yosef Lede Diduga Perkosa Mahasiswi, Gerindra: Kita Akan Pecat!
Bupati Kupang Yosef Lede/ist
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JAKARTA - Ketua Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra, Habiburokman memastikan akan segera memberhentikan secara tidak hormat Bupati Kupang, Yosef Lede. Diketahui, Yosef merupakan kader Partai Gerindra.

Langkah tegas ini diambil buntut kasus dugaan pemerkosaan terhadap seorang gadis berinsial RW (21) yang dilakukan Bupati Kupang tersebut.

“Kami pun akan memberikan sanksi tegas berupa pemecatan,” kata Habiburokhman dalam keterangan video, Minggu (15/11/2026).

Namun tidak hanya proses hukum dan etik di kepartaian, secara administratif pemerintahan, Partai Gerindra juga akan mendorong Yosef segera dicopot dari jabatannya. “Dan mendorong yang bersangkutan dipecat juga sebagai bupati,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Kupang Yosef Lede dilaporkan ke Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) atas kasus dugaan kekerasan seksual terhadap gadis berinisiwal RW (21).  Laporan tersebut diterima Polda NTT pada Kamis, 12 November 2026, dengan Nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.

 

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