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Dua Bibit Siklon Tropis Ancam Aceh hingga Sumbar, BNPB Minta Warga Waspada Hujan Lebat

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 15 November 2026 |03:10 WIB
Dua Bibit Siklon Tropis Ancam Aceh hingga Sumbar, BNPB Minta Warga Waspada Hujan Lebat
Cuaca hujan (foto: Okezone)
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JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat. Kondisi ini dipicu dampak tidak langsung dua bibit siklon tropis yang terpantau di sekitar perairan Indonesia.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menjelaskan bahwa dua bibit siklon tropis tersebut yakni 92B yang berada di Teluk Benggala dan 96S di Samudra Hindia barat Sumatra. Berdasarkan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada Sabtu (14/11/2026) pukul 07.00 WIB, kedua sistem memiliki kecepatan angin maksimum sekitar 25 knot atau 46 kilometer per jam.

"Peluang sistem ini berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam berada pada kategori sedang dan meningkat menjadi sedang-tinggi dalam 48-72 jam ke depan," ujar Berton, Sabtu (14/11/2026).

BNPB menyebut dampak tidak langsung kedua bibit siklon tersebut berpotensi memicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Bibit Siklon Tropis 92B berpotensi berdampak di Aceh, sedangkan 96S berpotensi memengaruhi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Selain hujan, masyarakat juga perlu memperhatikan potensi peningkatan tinggi gelombang laut," imbuh Berton.

 

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