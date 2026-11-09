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1 Kru Helikopter BNPB Ditemukan Tewas di Sungai Barito, Operasi Pencarian Ditutup

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |09:50 WIB
1 Kru Helikopter BNPB Ditemukan Tewas di Sungai Barito, Operasi Pencarian Ditutup
1 Kru Helikopter BNPB Ditemukan Tewas di Sungai Barito, Operasi Pencarian Ditutup
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JAKARTA - Satu orang WNI bernama Yayan Supyansuri, salah satu kru dalam helikopter Super Puma yang jatuh di Sungai Barito atau tepatnya di kawasan Desa Tabatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan ditemukan meninggal dunia.

Kepala Kantor SAR Banjarmasin, I Putu Sudayana mengatakan, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu pukul 18.08 WITA. Tim SAR resmi menutup operasi pencarian.

“Dengan telah ditemukannya seluruh korban dan dilaksanakannya debriefing bersama seluruh unsur yang terlibat, Operasi SAR kecelakaan helikopter Super Puma H-225 di perairan Sungai Barito dinyatakan selesai dan diusulkan untuk ditutup,” kata Sudayana, Senin (9/11/2026).

Sementara itu, Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan menjelaskan, Yayan Supyansuri, warga negara Indonesia bertugas sebagai Helicopter Landing Officer (HLO).

Tim penyelamat dari Basarnas Kantor SAR Banjarmasin mengerahkan 18 personel untuk melakukan evakuasi pada pukul 13.10 WITA. Operasi pencarian juga melibatkan BPBD, TNI AU, Polri, Babinsa, serta masyarakat setempat.

“Jenazah Yayan telah dievakuasi ke Puskesmas Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Selanjutnya, jenazah akan dibawa ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan,” pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

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