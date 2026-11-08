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Detik- Detik Helikopter BNPB Menukik Tajam hingga Jatuh ke Sungai Barito

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 08 November 2026 |14:44 WIB
Detik- Detik Helikopter BNPB Menukik Tajam hingga Jatuh ke Sungai Barito
Detik- Detik Helikopter BNPB Menukik Tajam hingga Jatuh ke Sungai Barito
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JAKARTA - Helikopter Eurocopter EC225LP Super Puma jatuh di Sungai Baritoi, di kawasan Desa Tabatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimanta Selatan. Helikopter tersebut sering digunakan mendukung misi penanggulangan bencana.

Dalam video yang diterima Okezone, helikopter yang disewa BNPB itu sedang mengambil air untuk pemadaman karhutla jatuh di Sungai Barito. Sebelum jatuh, helikopter tersebut menukik tajam.

“Unit helikopter sudah dievakuasi ke pinggir sungai,” kata Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan saat dihubungi, Minggu (8/11/2026).

Berton menyebut, helikopter yang jatuh tersebut merupakan sewaan oleh BNPB. Dia memastikan, tiga orang yang berada di dalam helikopter tersebut selamat.

Ketiganya adalah Michael John Betterridge (Australia), Hugh Andrew John Page ( Selandia Baru) dan Yayan (Indonesia). “3 orang kru berhasil dievakuasi. (Helikopter) disewa oleh BNPB,” ujarnya.

“Armada bernomor seri (MSN) 2878 ini merupakan helikopter yang terdaftar di bawah kepemilikan swasta yang dikontrak BNPB untuk operasi pengeboman air,” lanjutnya.

 

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