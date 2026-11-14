654 Rumah Terendam Banjir di Subulussalam Aceh, BNPB: Belum Ada Warga yang Mengungsi

JAKARTA - Sebanyak 654 unit rumah terendam banjir yang melanda Kota Subulussalam, Aceh, demikian disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Banjir disebut telah melanda wilayah tersebut sejak Kamis, (12/11/2026),

"Banjir tersebut berdampak pada 654 unit rumah serta sejumlah ruas jalan nasional dan jalan desa," ujar Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, Sabtu (14/11/2026).

Berton menyampaikan banjir tersebut terjadi akibat curah hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi. Hujan mengakibatkan debit Sungai Lae Souraya dan Sungai Rikit meluap.

"Hujan menyebabkan debit Sungai Lae Souraya dan Sungai Rikit meningkat hingga meluap ke permukiman serta jalan di wilayah dataran rendah dan bantaran sungai," lanjut Berton.

Hingga Jumat (13/11) kemarin, banjir masih merendam Kecamatan Sultan Daulat dengan ketinggian air berkisar 60-100 sentimeter. Meski demikian, BNPB menyebut belum ada warga yang mengungsi.

"Berdasarkan pendataan sementara, belum terdapat laporan warga yang mengungsi," tutup Berton.

(Rahman Asmardika)

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