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Usut Dugaan Kekerasan Demo 10 November, UGM Bentuk Tim Gabungan Pencari Fakta

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |12:30 WIB
Usut Dugaan Kekerasan Demo 10 November, UGM Bentuk Tim Gabungan Pencari Fakta
Illustrasi Demo Ricuh (foto: Okezone)
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YOGYAKARTA - Universitas Gadjah Mada (UGM) mengambil langkah untuk mengusut dugaan kekerasan dalam aksi demonstrasi di Yogyakarta pada 10 November 2026. Kampus tersebut akan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bersama sejumlah perguruan tinggi lainnya.

Tim ini dibentuk untuk menelusuri secara menyeluruh rangkaian peristiwa dalam aksi demonstrasi, termasuk dugaan kekerasan yang terjadi selama proses pengamanan oleh aparat.

TGPF nantinya akan menghimpun keterangan dari berbagai pihak, mendengarkan pengalaman mahasiswa dan masyarakat terdampak, serta mengumpulkan dokumentasi dan bukti terkait peristiwa tersebut.

Rektor UGM, Ova Emilia, menegaskan proses pencarian fakta harus dilakukan secara independen, objektif, terbuka, dan berdasarkan bukti. Hasil investigasi diharapkan dapat menjadi landasan penyusunan rekomendasi serta tindak lanjut kepada pihak berwenang.

"Proses pencarian fakta perlu dilakukan secara independen, objektif, terbuka, dan berbasis bukti," ujar Ova, Jumat (13/11/2026).

Sementara itu, Wakil Rektor UGM Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni, Arie Sujito, mengatakan pembentukan TGPF merupakan bagian dari tanggung jawab universitas dalam melindungi sivitas akademika, terutama mahasiswa.

Menurut Arie, informasi mengenai peristiwa yang dialami mahasiswa harus ditelusuri dan diklarifikasi melalui data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, penanganan kasus tidak didasarkan pada spekulasi maupun informasi yang belum terverifikasi.

"Sikap ilmiah itu penting karena setiap keputusan, termasuk keputusan negara, harus berdasarkan data," jelasnya.

 

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Topik Artikel :
Demo Mahasiswa demo ricuh Demo
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