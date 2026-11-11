Demo Ricuh Yogyakarta, Dudung Ungkap Ada Kelompok Tak Dikenal Datang Malam Hari

Dudung Ungkap Ada Kelompok Tak Dikenal Datang Malam Hari/Okezone

JAKARTA - Demontrasi yang digelar di Yogyakarta berakhir dengan kericuhan, pada Selasa (10/11/2026) malam. Massa aksi disebut terbagi dalam tiga gelombang.

"Oh iya, Jogja kemarin pada tanggal 10 November, itu ada tiga tahap," kata Menko Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman saat ditemui di Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026).

Dudung menyebut, gelombang aksi pertama berlangsung pada siang hari. Massa aksi ini diikuti oleh masyarakat dan mahasiswa.

"Yang siang, kemudian yang jam 18.00, itu yang siang itu sebagian mahasiswa dan masyarakat," jelasnya.

Selanjutnya, gelombang kedua yang berjumlah 150 orang datang sekira pukul 18.00 WIB. Massa aksi ini dia sebut melakukan demo di Gedung DPRD.

"Kemudian yang sore itu tidak tahu kelompok berapa, ada 150 orang yang kemudian geruduk ke gedung DPRD," jelasnya.

Dan yang terakhir kelompok yang datang pada pukul 20.00 WIB dengan jumlah 300 orang. Gelombang ketiga tersebut menurutnya datang dari luar Yogyakarta.