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Heboh Hacker Serang Perbankan, Dudung Langsung Gelar Rapat dengan BSSN

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |17:29 WIB
Heboh Hacker Serang Perbankan, Dudung Langsung Gelar Rapat dengan BSSN
Menko Polkam Dudung Abdurachman (Foto: Riyan Rizki/Okezone)
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JAKARTA - Media sosial (medsos) dihebohkan dengan unggahan yang menyebutkan adanya ancaman siber yang menyasar sistem perbankan nasional. Isu di medsos tersebut menjadi pembahasan di pemerintahan.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman, pihaknya tengah menggelar rapat bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengetahui dampak serangan tersebut.

"Masalah hacker di perbankan, hari ini juga sedang dirapatkan oleh deputi saya dengan perbankan, termasuk dari BSSN, sejauh mana dampak dari hacker saat ini, khususnya yang menyangkut masalah perbankan," kata Dudung saat ditemui di kantornya, Senin (9/11/2026).

Ia menambahkan, pembahasan tidak hanya berfokus pada serangan siber ke sektor perbankan. Menurutnya, ancaman siber juga berpotensi merambat ke lembaga lain.

"Ini saat ini sedang dirapatkan, nanti akan saya informasikan lebih lanjut," jelasnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan nasional untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul maraknya serangan siber yang menyasar lembaga keuangan di berbagai negara.

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