Menko Polkam Beri Kabar Terbaru, Dalang Penyadapan Prabowo Akan Ditemukan!

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menyampaikan perkembangan terbaru kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Adapun dalam perkara ini tiga jenderal polisi telah ditetapkan sebagai tersangka salah satunya, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Oh, LSP, Listyo Sigit Prabowo kalau enggak salah itu jadi ini sudah masuk dalam proses hukum," kata Dudung saat ditemui di Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026).

Dudung memastikan, kasus yang sedang ditangani Polri itu akan dilakukan secara profesional dan transparan. Termasuk mengungkap dalang di balik aksi penyadapan ilegal ini.

"Tentunya nanti akan ditemukan siapa dalangnya. Sampai sekarang saya belum tahu siapa dalangnya, yang jelas proses hukum sedang berlangsung di kepolisian," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Dudung juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto, yang meminta agar penegakan hukum terhadap kasus dilakukan tanpa pandang bulu. Pihak-pihak yang terbukti bersalah tentunya harus diseret ke jalur hukum.

"Ya mudah-mudahan ini akan berlangsung lancar dan pesan Bapak Presiden, dalam penegakan hukum tidak ada pandang bulu. Semua kalau memang salah, ya salah," pungkasnya.

Sebagai informasi, Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Selain Presiden penyadapan itu juga menyasar elite partai politik, aktivis hingga media.