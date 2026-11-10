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Massa Demo di Depan Gedung DPR RI Sampaikan Sejumlah Tuntutan, Termasuk Pemakzulan Gibran

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |13:15 WIB
Massa Demo di Depan Gedung DPR RI Sampaikan Sejumlah Tuntutan, Termasuk Pemakzulan Gibran
Massa aksi demo di depan Gedung DPR menyampaikan sejumlah tuntutan, termasuk pemakzulan Wapres Gibran.
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JAKARTA — Puluhan massa dari sejumlah elemen menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/11/2026) siang. Dalam aksi yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan tersebut, demonstran menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari tuntutan kesejahteraan tenaga honorer hingga desakan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Berdasarkan pantauan di lokasi, terdapat dua kelompok massa yang melakukan unjuk rasa, yakni Aliansi PPPK Paruh Waktu Teknis Indonesia (ATPI) dan DPP Gema Keadilan. Massa dari ATPI tampil mengenakan atasan putih dan celana hitam, sedangkan massa Gema Keadilan mengenakan pakaian serbahitam.

Kedua kelompok membawa mobil komando masing-masing dan membagi area aksi di sisi kiri dan kanan pintu gerbang Gedung DPR RI.

Dalam orasinya, massa ATPI mendesak wakil rakyat untuk mengangkat PPPK paruh waktu tenaga teknis menjadi penuh waktu pada 2027. Mereka juga meminta pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Peralihan, mengakomodasi seluruh PPPK paruh waktu tanpa prioritas tebang pilih, serta menghentikan segala bentuk diskriminasi terhadap mereka.

Sementara itu, massa DPP Gema Keadilan mendesak DPR RI untuk memproses usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Mereka mempermasalahkan kualifikasi pendidikan Wapres yang dinilai tidak setara dengan tingkat SMK/sederajat.

Selain itu, DPP Gema Keadilan menuntut pengusutan tuntas kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto hingga ke aktor intelektual dan seluruh pihak yang terlibat. Hingga berita ini diturunkan, perwakilan dari kedua elemen massa masih bergantian menyampaikan orasi dari atas mobil komando.

(Rahman Asmardika)

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