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3 Jenderal Polri Jadi Tersangka Penyadapan Presiden, Menko Polkam Pastikan Keamanan Kondusif

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |00:05 WIB
3 Jenderal Polri Jadi Tersangka Penyadapan Presiden, Menko Polkam Pastikan Keamanan Kondusif
Menko Polkam Dudung Abdurachman.
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JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman menegaskan bahwa situasi keamanan dan ketertiban nasional (kamtibmas) tetap aman dan terkendali. Pernyataan ini disampaikan menyusul penetapan tiga jenderal polisi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan presiden.

Dudung mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi, sekaligus terus menjaga persatuan dan stabilitas nasional.

"Kami ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa situasi keamanan dan ketertiban nasional tetap terjaga dengan baik. Masyarakat tidak perlu resah dan khawatir," kata Dudung dalam keterangannya, Rabu (4/11/2026).

Menurutnya, dinamika yang terjadi di internal Polri merupakan bagian dari proses dalam kehidupan sebuah organisasi besar. Kondisi tersebut sekaligus menjadi momentum untuk terus melakukan pembenahan.

"Dinamika yang terjadi di internal Polri merupakan bagian dari proses dalam kehidupan sebuah organisasi besar, sekaligus momentum untuk terus melakukan pembenahan dan penguatan institusi," sambungnya.

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