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Besok Ada Demo, Menko Polkam: Gak Besar, Sudah Kita Antisipasi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |16:47 WIB
Besok Ada Demo, Menko Polkam: Gak Besar, Sudah Kita Antisipasi
Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
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JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman mengaku telah mendengar adanya aksi demonstrasi pada Selasa 10 November 2026. Namun, ia mengklaim demo besok tidak berskala besar.

"Oh yang saya dengar ada demo. Enggak ada besar-besaran, ada demo-demo biasa menurut saya. Dan sudah kita antisipasi dan sudah kita komunikasikan dengan baik," kata Dudung saat ditemui di kantornya, Senin (9/11/2026).

Dudung meyakini demo besok akan berjalan aman dan tertib. Sebab, aparat kemanan akan menjaganya secara humanis dan massa akan menyampaikan aspirasinya secara kondusif. 

"Saya yakin juga dengan adanya rencana demo besok tanggal 10 aparat keamanan dan para pendemo pun saya yakin juga sudah secara persuasiflah mereka juga menyampaikan aspirasinya," imbuhnya. 

"Karena demo-demo sebelumnya juga sudah kita antisipasi dan bahkan dari pihak pemerintah juga sudah menjelaskan bahwa ke depan ini adalah kita akan semakin maju," sambungnya.

Adapun demo yang digelar besok juga bertepatan dengan Hari Pahlawan. Dudung pun menyoroti keberanian Sutomo alias Bung Tomo yang berjuang melawan sekutu di Surabaya saat usianya masih muda.

"Saya berharap 10 November ini menjadi momen penting menurut saya. Bahwa 10 November itu dengan terkenalnya Bung Tomo di usia yang 23 tahun berani nyerang sekutu di Surabaya," katanya.

(Arief Setyadi )

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