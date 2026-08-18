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Ditangkap Polisi, 21 Orang Pembawa Molotov Ternyata Bukan Mahasiswa Pedemo

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |14:54 WIB
Ditangkap Polisi, 21 Orang Pembawa Molotov Ternyata Bukan Mahasiswa Pedemo
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto (Foto: Riyan Rizki/Okezone)
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JAKARTA - Polisi melakukan pemeriksaan terhadap 21 orang yang diamankan karena diduga hendak membuat kerusuhan saat demonstrasi di Jakarta hari ini. Dari hasil pemeriksaan, 21 orang itu ternyata bukan mahasiswa.

"21 orang ini setelah didalami bukan merupakan dari mahasiswa yang akan menyampaikan aspirasi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Selasa (18/8/2026).

Budi mengatakan, pihaknya menyita 12 petasan, enam botol kaca yang diduga hendak digunakan untuk bom molotov, hingga petasan. Polisi masih mendalami alasan mereka membawa barang-barang itu.

"Adapun barang-barang temuan berupa flare, petasan kembang api dan botol yang disiapkan untuk bom molotov ini dipersiapkan. Kami masih mendalami apakah tujuannya kepada petugas pengamanan, apakah kepada peserta aksi atau kepada masyarakat sekitar," ujarnya.

Budi menyayangkan ulah mereka yang diduga mau membuat kerusuhan. Pihak kepolisian menegaskan siap mengawal aksi unjuk rasa agar berjalan tertib dan lancar.

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